» » В футбольной школе "Зенита" проводят сбор игроки из крупнейшей академии Катара

В футбольной школе "Зенита" проводят сбор игроки из крупнейшей академии Катара

В "Газпром"-Академии "Зенита" тренируются три команды академии "Эспайр" из Дохи.
Фото: ФК "Зенит"
В Санкт-Петербург из столицы Катара прибыли команды трёх возрастов — 2003, 2005 и 2006 годов рождения. Гости из Катара проживают и тренируются на территории Академии "Зенита", а также провели три контрольных матча с сине-бело-голубыми. Матч среди игроков 2003 года рождения завершился со счётом 3:0 в пользу "Зенита", 14-летние зенитовцы забили в ворота гостей девять безответных мячей, а "Зенит" U13 уступил — 2:3.

В рамках сбора команды академии "Эспайр" также сыграют с представителями другой петербургской школы — СШОР "Зенит".

Академия "Эспайр" — крупнейший спортивный комплекс в Катаре. В Центре помимо футбола развивают лёгкую атлетику, настольный теннис, сквош и гимнастику. В феврале 2019 года 10 выпускников академии стали победителями Кубка Азии в составе команды Катара.

Академию "Эспайр" и "Зенит" связывают давние партнёрские отношения — в январе 2016 года на территории комплекса в Дохе проводил зимний сбор основной состав "Зенита" под руководством Андре Виллаш-Боаша, а команды "Газпром"-Академии неоднократно ездили на турниры в Катар.

"Чемпионат"


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Теги: Зенит Катар
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