В инстаграме футболист опубликовал два фото: на одном из них приложение "превратило" его в американскую актрису и певицу Анну Кендрик, на втором — в российского поп-исполнителя Егора Крида.
Популярное приложение "превратило" Гилерме в американскую актрису и русского поп-певца
Голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме с помощью популярного приложение Gradient показал, на кого из современных звезд он похож.
В инстаграме футболист опубликовал два фото: на одном из них приложение "превратило" его в американскую актрису и певицу Анну Кендрик, на втором — в российского поп-исполнителя Егора Крида.
В инстаграме футболист опубликовал два фото: на одном из них приложение "превратило" его в американскую актрису и певицу Анну Кендрик, на втором — в российского поп-исполнителя Егора Крида.
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