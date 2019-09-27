Популярное приложение "превратило" Гилерме в американскую актрису и русского поп-певца

Голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме с помощью популярного приложение Gradient показал, на кого из современных звезд он похож.В инстаграме футболист опубликовал два фото: на одном из них приложение "превратило" его в американскую актрису и певицу Анну Кендрик, на втором — в российского поп-исполнителя Егора Крида.