Василий Уткин: Гаттузо - мировая звезда редкого обаяния

Блогер Василий Уткин в своем телеграме высказался о приезде бывшего главного тренера "Милана" Дженнаро Гаттузо в Москву.



"Гаттузо в Москве, и это могло бы совсем ничего не значить, если б я не знал, что когда его некоторое время назад друзья звали потусить, он отказался из-за дел.



То есть Гаттузо не просто приехал, а раньше не хотел, и теперь счел нужным. Он обязательно потусит, я полагаю, он веселый парень. Но у него совершенно точно есть и какие-то дела.



Только в одной Москве две почти готовые тренерские вакансии. Через неделю окно для сборных, в котором такие отставки нередко происходят. Что в "Спартаке", что в "Динамо" всерьез тренеров никто не искал, когда это можно было сделать спокойно и размеренно, а сейчас...



Я просто думаю, что для решения "все пропало, все пропало!" Рино Гаттузо почти идеален в предположительной менеджерской логике.



Он харизматик, тренер с некоторым опытом, но сейчас без работы, опыта этого мало, но он продемонстрировал как минимум, что в новом качестве Гаттузо остался бойцом и идет решения, не складывая рук...



И он мировая звезда редкого обаяния. Его примут любые болельщики (кроме "Интера"), и это может успокоить ситуацию. Инсайд бы. Но нет. Только вот анализ ситуации", – написал Уткин.