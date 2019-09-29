В матче 11-го тура чемпионата России "Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом" - 2:0.
Чемпионат России
11 тур
Гол: Ари, 39 (пен.), Сулейманов, 65
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Фьолусон, Стоцкий (Фернадеш, 79), Олссон (Уткин, 84), де Вилена, Ари, Сулейманов, Берг (Камболов, 70).
Запасные: Адамов, Крицюк, Скопинцев, Камболов, Фернандеш, Уткин, Кайо, Намли.
"Арсенал": Левашов, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой (Луценко, 76), Костадинов, Кангва.
Запасные: Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Денисов, Довбня, Володько, Берхамов, Банда, Кангва, Луценко, Аджоев, Тудорие.
Предупреждения: Ломовицкий, 43, Ольссон, 45, Мартынович, 90+5
Удаления: де Вилена, 90
"Краснодар" с уверенным счетом обыграл тульский "Арсенал"
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