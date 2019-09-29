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Роман Широков - о возможности возглавить "Спартак": если бы у меня была лицензия, поехал бы сегодня же

Бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков заявил о готовности возглавить красно-белых.

"Безусловно, я бы поехал в "Спартак". Сегодня же поехал бы. Пресс меня не пугает. Состав — ничего, разобрались бы. Если бы у меня была лицензия, то поехал бы. А чего здесь бояться-то? Зачем тогда получаешь лицензию, если боишься пойти куда-то, где есть пресс, где могут шуметь и так далее?", - цитирует Широкова "Матч ТВ".


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Теги: Широков Спартак
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