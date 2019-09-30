Бранислав Иванович: в РПЛ есть 5-6 клубов, которые могут составить конкуренцию "Зениту"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович считает, что за победу в чемпионате России кроме петербургского клуба борются еще 5-6 команд.

Фото: ФК "Зенит"