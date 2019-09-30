"В РПЛ есть пять или шесть клубов, которые достаточно сильны и могут составить конкуренцию "Зениту".
Для нас каждый новый игрок — это что-то хорошее. Конечно, им нужно себя показать и в команде, и во время чемпионата. Посмотрим в будущем, как они себя покажут", — цитирует Ивановича ТАСС.
Бранислав Иванович: в РПЛ есть 5-6 клубов, которые могут составить конкуренцию "Зениту"
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович считает, что за победу в чемпионате России кроме петербургского клуба борются еще 5-6 команд.
Фото: ФК "Зенит"
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