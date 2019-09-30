Станислав Черчесов - журналистам: о критике Лунева вы верно говорите, обсудим некоторые моменты на сборах

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о вратарской позиции в национальной команде, а также объяснил, почему в сборную на матчи отбора к Евро-2020 с Шотландией и Кипром вызван полузащитник Далер Кузяев, а не Александр Ерохин.— Я говорю одно и то же каждый раз. Есть молодежная сборная, и оба они представляют сейчас именно ее. Перед ними там поставлена задача. В будущем все возможно. У нас еще есть вратари, которые хорошо проявляют себя в чемпионате России. Но не забывайте про Лигу чемпионов, которую мы тоже смотрим. Мы не хотим делать во вратарской позиции какие-то перестановки. Про критику Лунева вы верно говорите, обсудим некоторые моменты на сборах.— Он стабильно играет, набрал форму. А Ерохин приболел, у него инфекция. Неготового игрока вызывать нет смысла. В прошлый раз он хорошо вышел с шотландцами. Ту роль, которую мы определили на том сборе, он выполнил хорошо. Нам тоже иногда не хочется что-то менять, но приходится. Мы никому не хотим понравиться и ничего не делаем просто так. У нас футболисты из 12-ти клубов.