Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал список игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Кипром.
"Вызов Жемалетдинова и Чистякова — это нормально, футболисты своей игрой демонстрируют, что они молодцы, стабильно играют и показывают себя. Это правильный вызов с точки зрения адаптации в сборной. Что касается Чалова, то каждый тренер решает свои задачи, если бы не было молодежной сборной, то, возможно, его и вызвали бы. Но сейчас многие говорят, что это поколение молодежки — одно из талантливых, им тоже нужно решать задачи. А вызывать Федора, чтобы он сидел на лавочке, какой смысл? У нас сколько уже молодежка не попадает на крупные турниры? Нужно решать эту задачу. Здесь, я считаю, все правильно.
Пожелание Соболеву — продолжать так же, не обращать внимания, что его не вызвали, и работать над собой, он забивает свои голы. Вот тут, может, и возникает вопрос для дискуссии, почему его не вызвали. Но на этот вопрос должен отвечать Черчесов. Понятно, что у главного тренера есть два нападающих, которые конкурируют между собой. Но тут еще многое зависит от тактики, можно и пять нападающих вызвать, но есть ли в этом смысл? Если у нас по тактике один нападающий, то это надо учитывать.
Прогноз на предстоящие матчи? Нет смысла делать прогнозы, если уж из такой группы не выходить, то я не знаю, из какой… Есть два лидера, которые практически решили свои задачи. Шотландия — слабая сборная, Кипр — то же самое, нет ни одной сборной, которая бы составила конкуренцию Бельгии и России. Жеребьевка для нас сложилась удачно. Посмотрите, некоторым такие команды попались… Поэтому если есть определенное везение, то нужно этим пользоваться, что наша сборная и делает", - цитирует Бородюк Sport24.ru.
Александр Бородюк: о невызове Соболева можно дискутировать, но это вопрос к Черчесову
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