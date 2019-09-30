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Рашид Рахимов объявил об отставке из "Ахмата"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал поражение от "Сочи" (2:0).
Фото: РПЛ
"Я считаю, что мне не следует продолжать работу. Надо сделать встряску команды или что-то еще. Я попрошу, чтобы мы закончили совместную работу. Я уже сказал команде, что не вижу смысла продолжать. Хотел бы дать возможность встряхнуться команде и поработать кому-то другому.

Точно ли я не останусь в "Ахмате"? Я постараюсь не остаться", — сказал Рахимов.


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Теги: Рахимов Ахмат Сочи
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