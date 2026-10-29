Главный тренер "Спартака" - о Параде: у него серьезный опыт, он прибавит

- Невозможно, чтобы все игроки проводили матч идеально. Парада сделал все, что я от него просил, грубых ошибок не допускал.
У него серьезный опыт в Ла Лиге. И я уверен, что он прибавит, как и все наши игроки, - цитирует Карседо "Матч ТВ".
Виктор Парада перешел в московский "Спартак" из испанского "Алавеса" в летнее трансферное окно за 5 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2030 года. Всего защитник провел за красно-белых во всех турнирах 14 матчей и не отметился результативными действиями, а также получил две желтые карточки.
Напомним, что после 12 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 23 набранными очками в своем активе.