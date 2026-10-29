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Главный тренер "Спартака" - о Параде: у него серьезный опыт, он прибавит

Главный тренер "Спартака" Хуан Карседо заявил, что Виктор Парада будет прибавлять.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Карседо, у Парады есть серьезный опыт в Ла Лиге, и он будет прибавлять.

- Невозможно, чтобы все игроки проводили матч идеально. Парада сделал все, что я от него просил, грубых ошибок не допускал.
У него серьезный опыт в Ла Лиге. И я уверен, что он прибавит, как и все наши игроки, - цитирует Карседо "Матч ТВ".

Виктор Парада перешел в московский "Спартак" из испанского "Алавеса" в летнее трансферное окно за 5 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2030 года. Всего защитник провел за красно-белых во всех турнирах 14 матчей и не отметился результативными действиями, а также получил две желтые карточки.

Напомним, что после 12 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 23 набранными очками в своем активе.

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