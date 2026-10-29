Тренер "Рубина" - о Даку: в "Спартаке" он занимается самоедством и находится не в своей тарелке

Тренер "Рубина" Олег Иванов оценил адаптацию Мирлинда Даку в "Спартаке".

Фото: ФК "Спартак"

- Я вижу, что он чуть-чуть не в своей тарелке. Понимаю, каким он был у нас, кем он является сейчас. Думаю, что он больше сейчас занимается самоедством.