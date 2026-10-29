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Тренер "Рубина" - о Даку: в "Спартаке" он занимается самоедством и находится не в своей тарелке

Тренер "Рубина" Олег Иванов оценил адаптацию Мирлинда Даку в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Иванова, Даку находится не в своей тарелке.

- Я вижу, что он чуть-чуть не в своей тарелке. Понимаю, каким он был у нас, кем он является сейчас. Думаю, что он больше сейчас занимается самоедством.

Это моё мнение. Я могу ошибаться. Может быть, к каким-то новым требованиям нужно привыкнуть. Может быть, Москва ему не нравится (улыбается). Может быть, ещё что-то, - приводит слова Иванова "Чемпионат".

Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро заключил контракт до лета 2029 года. Форвард провел за красно-белых во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

Вчера, 28 октября, красно-белые на домашнем стадионе одержали победу над казанским "Рубином" со счетом 1:0, единственный забитый мяч на свой счет записал Игорь Дмитриев. Даку провел на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

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