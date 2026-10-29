По информации источника, "Галатасараю" были предложены услуги центрального защитника "Зенита" Нуралы Алипа - турецкий клуб начал следить за футболистом. Благодаря гражданству Казахстана Алип сможет выступать в Суперлиге в статусе местного игрока.
Нуралы Алип выступает за петербургский "Зенит" с января 2023 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 130 матчей и записал на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу. Ранее он был игроком "Кайрата", также на счету защитника 56 матчей в составе национальной команды Казахстана и два гола. Рыночная стоимость 26-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро, его контракт с петербуржцами истекает летом 2028 года.
Источник: журналист Бурак Эрен в соцсетях.
Футболист "Зенита" может продолжить карьеру в "Галатасарае"
Защитник "Зенита" может перейти в турецкий клуб.
Фото: ФК "Зенит"