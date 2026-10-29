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Шалимов назвал футболиста, который заслужил удаление в матче "Спартак" - "Рубин"

Российский тренер Игорь Шалимов назвал футболиста, который должен был получить красную карточку в матче "Спартак" - "Рубин".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Шалимова, Сальседо должен был получить красную за симуляцию.

- Я считаю, что игрок "Рубина" симулировал и должен был получить желтую карточку. Возможно, там было легкое касание, но вы видели, как Сальседо упал?
Это была провокация судьи и чистейшая симуляция, - сказал Шалимов в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 28 октября, московский "Спартак" одержал победу над казанским "Рубином" в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал вингер красно-белых Игорь Дмитриев.

На 19 минуте главный арбитр встречи Данил Набока назначил пенальти в ворота столичной команды за фол на форварде казанцев Эдди Сальседо, однако после вмешательства ВАР отменил свое решение.

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