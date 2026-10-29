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Защитник "Рубина" - о поражении "Спартаку": мы были сильнее

Защитник "Рубина" Никита Лобов прокомментировал поражение от "Спартака" в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Лобова, казанцы были сильнее "Спартака" и должны были реализовывать свои моменты.

- В обороне вообще была другая игра, это все прекрасно видели. Это не 0:4, а всего один пропущенный мяч.
Мы даже были сильнее и должны были реализовывать свои моменты, игра должна была заканчиваться по-другому, - цитирует Лобова "Матч ТВ".

В среду, 28 октября, московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 1:0. Единственный забитый мяч в первой тайме на свой счет записал вингер красно-белых Игорь Дмитриев.

На данный момент команда Хуана Карседо лидирует в группе А с 13 набранными очками и гарантировала себе выход в плей-офф Пути РПЛ. Казанцы занимают третье место с 4 баллами в своем активе.

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