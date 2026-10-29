Защитник "Рубина" - о поражении "Спартаку": мы были сильнее

- В обороне вообще была другая игра, это все прекрасно видели. Это не 0:4, а всего один пропущенный мяч.
Мы даже были сильнее и должны были реализовывать свои моменты, игра должна была заканчиваться по-другому, - цитирует Лобова "Матч ТВ".
В среду, 28 октября, московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 1:0. Единственный забитый мяч в первой тайме на свой счет записал вингер красно-белых Игорь Дмитриев.
На данный момент команда Хуана Карседо лидирует в группе А с 13 набранными очками и гарантировала себе выход в плей-офф Пути РПЛ. Казанцы занимают третье место с 4 баллами в своем активе.