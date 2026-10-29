Сегодня, 29 октября, самарские "Крылья Советов" примут на домашнем стадионе махачкалинское "Динамо" в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
После четырех сыгранных туров самарцы занимают третье место в группе С с 6 набранными очками, махачкалинцы располагаются на последней строчке с 1 баллом в своем активе.
"Крылья Советов" - "Динамо" Махачкала: где смотреть трансляцию матча Кубка России
"Крылья Советов" Самара - "Динамо" Махачкала: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала