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Футболист "Динамо" прокомментировал спорный пенальти в матче с "Краснодаром"

Полузащитник "Динамо" Данил Глебов прокомментировал спорный пенальти в матче Кубка России с "Краснодаром".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Глебова, пенальти не должно было быть.

- Если человек падает за два метра, валится и потом врезается в ноги и ставят пенальти, окей.
Если людям там, кто смотрит, не смешно от этого, то вопросов нет, - приводит слова Глебова Metaratings.

В пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" со счетом 1:2, забитыми мячами отметились Дмитрий Воробьев (дубль) и Константин Тюкавин.

На пятой минуте встречи главный арбитр после видеопросмотра назначил пенальти в ворота бело-голубых за фол Дэвида Рикардо на Кристиане. Удар с одиннадцатиметровой отметки хозяева реализовать не смогли.

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