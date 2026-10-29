Футболист "Динамо" прокомментировал спорный пенальти в матче с "Краснодаром"

- Если человек падает за два метра, валится и потом врезается в ноги и ставят пенальти, окей.
Если людям там, кто смотрит, не смешно от этого, то вопросов нет, - приводит слова Глебова Metaratings.
В пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" со счетом 1:2, забитыми мячами отметились Дмитрий Воробьев (дубль) и Константин Тюкавин.
На пятой минуте встречи главный арбитр после видеопросмотра назначил пенальти в ворота бело-голубых за фол Дэвида Рикардо на Кристиане. Удар с одиннадцатиметровой отметки хозяева реализовать не смогли.