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Агент Кисляка назвал клубы, которые интересуются полузащитником. Их четыре

Футбольный агент Александр Маньяков назвал клубы, которые интересуются полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Маньякова, он контактирует с четырьмя турецкими клубами.

- Реагируем только на официальные запросы. Они есть, работа ведётся. Думаю, что в это зимнее трансферное окно будет несколько интересных вариантов для продолжения карьеры Матвея Кисляка.
Контактируем со всей большой четвёркой турецкой: "Трабзонспор", "Фенербахче", "Галатасарай", "Бешикташ". Прекрасно знаем трансферные приоритеты, финансовые возможности каждой из команд, - сказал Маньяков в эфире на YouTube-канале "Лепсая Live".

В нынешнем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет три результативные передачи. Также на счету полузащитника 13 матчей в составе сборной России и два забитых гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 25 миллионов евро, его контракт с красно-синими рассчитан до лета 2029 года.

После 12 сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 25 набранными очками в своем активе. В 13 туре Российской Премьер-Лиги "армейцы" сыграют на выезде с "Оренбургом".

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