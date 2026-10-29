Агент Кисляка назвал клубы, которые интересуются полузащитником. Их четыре

Фото: ПФК ЦСКА

Контактируем со всей большой четвёркой турецкой: "Трабзонспор", "Фенербахче", "Галатасарай", "Бешикташ". Прекрасно знаем трансферные приоритеты, финансовые возможности каждой из команд, - сказал Маньяков в эфире на YouTube-канале "Лепсая Live".

