Талалаев объяснил, почему "Балтике" сложнее играть дома

- Нам дома сложнее играть.
Футболисты, когда их гонит стадион, иногда забывают о стратегии и тактике и переходят на более эмоциональный футбол, играют более агрессивно, но при этом более опасно для обороны, и мы совершаем необязательные ошибки, - цитирует Талалаева "Матч ТВ".
По итогам 12 сыгранных туров калининградская "Балтика" располагается на девятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 14 набранными очками в своем активе. В 13 туре Российской Премьер-Лиги команда Андрея Талалаева сыграет на своем поле с тольяттинским "Акроном", занимающим 12 место в таблице с 12 баллами. Встреча состоится в воскресенье, 1 ноября, в 17:30 по московскому времени.