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Талалаев объяснил, почему "Балтике" сложнее играть дома

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев объяснил, почему его команде сложнее играть дома.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Талалаева, балтийцам сложнее играть на своем стадионе, потому что футболисты при своих трибунах забывают о стратегии.

- Нам дома сложнее играть.

Футболисты, когда их гонит стадион, иногда забывают о стратегии и тактике и переходят на более эмоциональный футбол, играют более агрессивно, но при этом более опасно для обороны, и мы совершаем необязательные ошибки, - цитирует Талалаева "Матч ТВ".

По итогам 12 сыгранных туров калининградская "Балтика" располагается на девятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 14 набранными очками в своем активе. В 13 туре Российской Премьер-Лиги команда Андрея Талалаева сыграет на своем поле с тольяттинским "Акроном", занимающим 12 место в таблице с 12 баллами. Встреча состоится в воскресенье, 1 ноября, в 17:30 по московскому времени.

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