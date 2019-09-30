Боящийся «Локомотива» Лунёв и очередной перфоманс от Рассказова. Обсуждаем неудачников тура

На этот раз в рубрике не только традиционные пассажиры из «Спартака», но и уступившие в ключевой игре представители чемпионского «Зенита». Ну и куда же без «Динамо»?Вратарь питерского клуба страшно не любит «Локомотив». Он провалился с ним в матче на Суперкубок, а теперь слабо сыграл и в чемпионате. В первом тайме Лунёв ошибся на выходе (гол Смолова не засчитали), а потом не успел выудить мяч после дальнего удара Крыховяка.



Виктор Альварес, «Арсенал»



Привёз нелепый пенальти в борьбе с Ари, а потом не сумел накрыть Сулейманова, который пробил Левашова со второй попытки. Правда, со вторым мячом всё не так просто: Григалава организовал такой привоз , что испанский защитник явно не виновен больше всех во втором пропущенном.



Заурбек Плиев, «Динамо»



Первую жёлтую защитник получил за охоту поговорить, а уже при счёте 0:2 зачем-то срубил Байрамяна у боковой – и отправился отдыхать раньше положенного. Команде без него, ясное дело, легче не стало.



Ярослав Ракицкий, «Зенит»



Украинский футболист был слишком неточен при начале атак, хотя передач сделал больше всех в команде. Хотелось бы упомянуть, что Ракицкий был плох и в борьбе – только Иванович оказался и того хуже...



Николай Рассказов, «Спартак»



Позволил из своей зоны сделать Зотову голевую передачу, а потом уступил в борьбе Деспотовичу, который забивал победный гол. Если вспомнить, например, и недавнюю игру против «Уфы», можно решить, что отставки Кононова защитник хотел больше остальных.







Шарль Каборе, «Динамо»



Больше всех фолил (и заработал жёлтую), неточно бил по воротам и очень плохо боролся. Центр Каборе вчистую проиграл Норманну.



Дуглас Сантос, «Зенит»



Обычно опорная зона один из козырей Семака, но в игре против «Локомотива» питерцы проваливались перед линией обороны. Не дорабатывал даже Барриос, но чаще лажал игравший левее Сантос – он допускал слишком много ошибок в передачах.



Гус Тиль, «Спартак»



Понсе не забил, но искал моменты перед воротами «Оренбурга». Ларссон и Мирзов должны были зарабатывать пенальти, но обломал арбитр. Бакаев взрывал на фланге, Мельгарехо забил, пусть и пропустил «Спартак» по его вине. А вот Тиль... Тиль не сделал ничего.



Тони де Вильена, «Краснодар»



На последних минутах очевидно победной игры зачем-то попытался вырвать ногу полузащитника Горбатенко. Судья разобрался после видеоповтора – и показал голландцу прямую красную. Теперь проблемный «Краснодар» будет играть в гостях против «Спартака» (не менее настрадавшегося) без одного из ключевых игроков.







Артём Дзюба, «Зенит»



Главного хищника премьер-лиги оставили без ужина Хёведес и Чорлука. Дзюба слишком рвался к воротам и постоянно залезал в офсайд: конечно, не без помощи хитрых защитников. Единственное, чем компенсировал Артём, - борьбой, но после неё мяч подбирали игроки «Локомотива».



Эсекьель Понсе, «Спартак»



До перерыва нападающий мог и должен был отличаться раза три-четыре, но аргентинец каждый раз бил на максимально удобной высоте для Климовича. В итоге после вполне достойного первого тайма «Спартак» ушёл с поля при счёте 0:1, а Кононов не дал игроку закончить матч.



Альтернатива: Фёдор Чалов, ЦСКА



«Краснодару» Фёдор положил роскошный гол, а вот в Екатеринбурге вновь сплоховал – второй незабитый пенальти подряд и вообще не самая удачная игра. Чалову страшно не хватает стабильности, но разве можно его обвинять при такой загруженности?



