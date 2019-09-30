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Боящийся «Локомотива» Лунёв и очередной перфоманс от Рассказова. Обсуждаем неудачников тура

На этот раз в рубрике не только традиционные пассажиры из «Спартака», но и уступившие в ключевой игре представители чемпионского «Зенита». Ну и куда же без «Динамо»?

Андрей Лунёв, «Зенит»

Вратарь питерского клуба страшно не любит «Локомотив». Он провалился с ним в матче на Суперкубок, а теперь слабо сыграл и в чемпионате. В первом тайме Лунёв ошибся на выходе (гол Смолова не засчитали), а потом не успел выудить мяч после дальнего удара Крыховяка.


Виктор Альварес, «Арсенал»

Привёз нелепый пенальти в борьбе с Ари, а потом не сумел накрыть Сулейманова, который пробил Левашова со второй попытки. Правда, со вторым мячом всё не так просто: Григалава организовал такой привоз, что испанский защитник явно не виновен больше всех во втором пропущенном.

Заурбек Плиев, «Динамо»

Первую жёлтую защитник получил за охоту поговорить, а уже при счёте 0:2 зачем-то срубил Байрамяна у боковой – и отправился отдыхать раньше положенного. Команде без него, ясное дело, легче не стало.

Ярослав Ракицкий, «Зенит»

Украинский футболист был слишком неточен при начале атак, хотя передач сделал больше всех в команде. Хотелось бы упомянуть, что Ракицкий был плох и в борьбе – только Иванович оказался и того хуже...

Николай Рассказов, «Спартак»

Позволил из своей зоны сделать Зотову голевую передачу, а потом уступил в борьбе Деспотовичу, который забивал победный гол. Если вспомнить, например, и недавнюю игру против «Уфы», можно решить, что отставки Кононова защитник хотел больше остальных.


Шарль Каборе, «Динамо»

Больше всех фолил (и заработал жёлтую), неточно бил по воротам и очень плохо боролся. Центр Каборе вчистую проиграл Норманну.

Дуглас Сантос, «Зенит»

Обычно опорная зона один из козырей Семака, но в игре против «Локомотива» питерцы проваливались перед линией обороны. Не дорабатывал даже Барриос, но чаще лажал игравший левее Сантос – он допускал слишком много ошибок в передачах.

Гус Тиль, «Спартак»

Понсе не забил, но искал моменты перед воротами «Оренбурга». Ларссон и Мирзов должны были зарабатывать пенальти, но обломал арбитр. Бакаев взрывал на фланге, Мельгарехо забил, пусть и пропустил «Спартак» по его вине. А вот Тиль... Тиль не сделал ничего.

Тони де Вильена, «Краснодар»

На последних минутах очевидно победной игры зачем-то попытался вырвать ногу полузащитника Горбатенко. Судья разобрался после видеоповтора – и показал голландцу прямую красную. Теперь проблемный «Краснодар» будет играть в гостях против «Спартака» (не менее настрадавшегося) без одного из ключевых игроков.



Артём Дзюба, «Зенит»

Главного хищника премьер-лиги оставили без ужина Хёведес и Чорлука. Дзюба слишком рвался к воротам и постоянно залезал в офсайд: конечно, не без помощи хитрых защитников. Единственное, чем компенсировал Артём, - борьбой, но после неё мяч подбирали игроки «Локомотива».

Эсекьель Понсе, «Спартак»

До перерыва нападающий мог и должен был отличаться раза три-четыре, но аргентинец каждый раз бил на максимально удобной высоте для Климовича. В итоге после вполне достойного первого тайма «Спартак» ушёл с поля при счёте 0:1, а Кононов не дал игроку закончить матч.

Альтернатива: Фёдор Чалов, ЦСКА

«Краснодару» Фёдор положил роскошный гол, а вот в Екатеринбурге вновь сплоховал – второй незабитый пенальти подряд и вообще не самая удачная игра. Чалову страшно не хватает стабильности, но разве можно его обвинять при такой загруженности?


Фото: РИА Новости / Владимир Песня



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Теги: Динамо Каборе Плиев Спартак Тиль Рассказов Зенит Лунев Дзюба Сантос
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