Волейболист "Урала" и болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов рассказал, кто бы мог возглавить московский клуб после отставки Олега Кононова.
"Сейчас о ком только не пишут, кого только не сватают в «Спартак» те нечистые на руку псевдожурналисты, которые крутятся возле команды. Ну, что ж, им виднее, они же самые умные. А мы вокруг дураки, нищеброды и горлопаны. Даже не хочу задумываться о том, кто такой Тедеско. Это "Спартак": кого поставят, того и поставят.
Как бы отнесся к возвращению в команду Станислава Черчесова? К Черчесову я отношусь двояко. В свое время он из-за своего характера проиграл чемпионат, отправив трех основных игроков в дубль… С другой стороны, Черчесов точно навел бы в команде дисциплину. Он-то сейчас точно авторитет. Хотя, после Кононова можно даже меня поставить — хуже точно не будет. Если же серьезно, "Спартаку" просто нужен хороший тренер. Ему придется менять абсолютно все", — цитирует Спиридонова "Советский спорт".
Волейболист Спиридонов: после Кононова хоть меня назначь тренером "Спартака" - хуже точно не будет
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