Эксперты РПЛ и "Матч Премьер", а также болельщики оказались единогласны в своем выборе. В сентябре армейцы выиграли четыре из четырех матчей РПЛ. В данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России и имеет 25 очков в активе.
На звание лучшего тренера месяца также претендовали Юрий Семин ("Локомотив"), Вадим Евсеев ("Уфа"), Александр Точилин ("Сочи") и Владимир Федотов ("Оренбург").
Виктор Гончаренко признан лучшим тренером сентября в РПЛ
РПЛ назвала лучшего тренера по итогам сентября. Им был признан Виктор Гончаренко, возглавляющий ЦСКА.
Фото: официальный сайт ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»