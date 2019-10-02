Зять владельца "Спартака" Леонида Федуна и бывший технический директор красно-белых Юхан Гераскин основал спортивное агентство. Его компаньонами выступили бывший владелец английского "Рединга" Антон Зингаревич и бывший агент Марат Хинчагов.
Клиентами агентства уже стали пятеро молодых игроков ЦСКА 2001 и 2002 годов — Антон Крачковский, Никита Попкович, Вадим Конюхов, Максим Евсеев и Хасан Ташаев. Компания Гераскина также намерена курировать спортивный департамент "Ротора", однако пока договоренность об этом с волгоградским клубом не достигнута, сообщает Metaratings.ru.
Гераскин являлся техническим директором "Спартака" с лета 2014 года. В сентябре 2018-го стало известно о его уходе из клуба.
Зять Федуна стал агентом пятерых игроков ЦСКА и хочет курировать трансферы "Ротора"
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