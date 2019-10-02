Владислав Радимов назвал волейболиста Спиридонова балаболом за его слова про отставку Кононова из "Спартака"

Тебя забыли спросить ! А что же ты, не ушёл по мужски из Казани, когда всем помешал хоть один титул за сезон выиграть ? Балабол pic.twitter.com/Gr9RqZfGc1 — Владислав Радимов (@radimov02) October 2, 2019

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов раскритиковал волейболиста "Урала" и болельщика "Спартака" Алексея Спиридонова за его комментарий после отставки Олега Кононова из московского клуба.Спиридонов заявил, что Кононову надо было "уйти по-мужски, как Рахимову" из "Ахмата". Радимов же обвинил Спиридонова в том, что тот сам поступил не по-мужски во время выступлений за казанский "Зенит", в составе которого волейболист в прошлом сезоне выиграл серебряные медали чемпионата России и Лиги чемпионов, но не смог завоевать чемпионский титул."Тебя забыли спросить! А что же ты не ушел по-мужски из Казани, когда всем помешал хоть один титул за сезон выиграть? Балабол", — написал Радимов в твиттере.