Новый главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов рассказал, чем собирается заняться в первую очередь в грозненской команде.
"У нас через два дня игра с "Уфой", потом перерыв на сборные, а затем две недели отдыха. Первоочередная задача — подготовиться к Уфе. Соперник играет в пять защитников. Нужно объяснить какие-то вещи, которые являются новыми. Времени мало, поэтому основная задача — восстановить ребят. Встряска произошла, потому что смена тренера всегда ведет к этому.
По составу команда хорошая, многим не уступает. Не уступает тем, кто сейчас в пятерке-шестерке. Таблица плотная. Почему сложилось так, что мы набрали столько очков, я не могу объяснить. Наша задача — все это поправить. Серьезного кризиса я не вижу. Не все так плохо, как показывает таблица", - цитирует Шалимова пресс-служба "Ахмата".
Игорь Шалимов: серьезного кризиса в "Ахмате" я не вижу. Не все так плохо, как показывает таблица
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