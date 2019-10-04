"Соперник совсем непростой. Большинство игроков в составе имеют большой опыт игры в РПЛ. Многое в действиях команды зависит от Нобоа, который набрал хорошую форму. Команда очень качественная — Мостовой, Полоз, Бурмистров, Цаллагов, которого в Самаре хорошо знают, Померко, Заболотный. Можно сказать, играем с "Зенитом-2". Есть Мевля, Кудряшов.
Думаю, пока проблемы "Сочи" в отсутствии сыгранности, но у команды точно должны быть хорошие перспективы", — приводит слова Божовича официальный сайт "Крыльев Советов".
Матч "Сочи" — "Крылья Советов" состоится 5 октября на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало игры — в 19:00 мск.
Миодраг Божович: "Сочи" — качественная команда. Можно сказать, играем с "Зенитом-2"
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