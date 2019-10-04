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В Москве проходит Sport Leaders Global Forum 2019

В Москве успешно завершился первый день спортивного бизнес-события года Sport Leaders Global Forum 2019.

В рамках насыщенной деловой программы лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков, актёр и спортсмен Андрей Свиридов и известный спортивный блогер Алексей Столяров поговорили о том, что необходимо профессиональным спортсменам для того, чтобы оставаться успешными и после завершения спортивной карьеры.

Дискуссионная панель "Песнь льда и пламени – хоккей против футбола" столкнула в жарких спорах представителя испанской Ла Лиги, профессиональных футболиста и хоккеиста, экс-пресс-атташе донецкого "Шахтёра" и директора по коммуникациям Российской Премьер-Лиги. В медиабаттле с ютубером и телеграмером спорили традиционные спортивные медиа с 95-летней историей, а представители крупных коммерческих брендов аргументировали полезность инвестиций в спорт. На питч-деске спортивных стартапов Sport Leaders яблоку было негде упасть – 10 ярких проектов упорно боролись за победу. В результате верх одержал перспективный Roboseller – платформа для спортивных школ и образовательных центров.

А в конце дня был подведён итог экспертной премии Sport Leaders Awards. В 20 номинациях были представлены лучшие по мнению ведущих экспертов рынка проекты в спорте за последние полтора года. В числе лауреатов — UFC, футбольный "Локомотив", хоккейные "Авангард" и СКА, РФС и другие.

"Чемпионат.сом"


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