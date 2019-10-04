Ветеран московского "Спартака" Сергей Шавло поделился воспоминаниями о партнёре по команде Фёдоре Черенкове.
Сегодня, 4 октября, исполняется пять лет со дня смерти знаменитого российского футболиста.
"Важно, что Фёдор всегда анализировал свою игру, несмотря на победы. Он мог забить, отдать голевой пас, но потом всегда говорил: "Вот здесь я сыграл не так". У него был постоянный анализ игры, недовольство собой. А сейчас — выиграли, и всё хорошо. К этому нас приучал Бесков, который часто говорил: "Вы сегодня выиграли, но игры, которую от вас требуют, не показали", - цитирует Шавло "Чемпионат".
Сергей Шавло: у Черенкова было недовольство собой. А сейчас - выиграли, и всё хорошо
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