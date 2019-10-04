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Андрей Канчельскис: мне никто звонил. Значит, "МЮ" Соболевым не интересуется

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева в состав "красных дьяволов".

"Интерес "Манчестера" к Соболеву? Если "МЮ" будет кем-то интересоваться из России, то мне сразу же позвонят. Мне же никто не звонил, значит, им не интересуются", - цитирует Канчельскиса Sport24.ru.

По информации The Sun, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер добавил Соболева в список нападающих, которых клуб может попробовать приобрести уже в январе.


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Теги: Канчельскис Манчестер Юнайтед АПЛ Соболев Крылья Советов
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