Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева в состав "красных дьяволов".
"Интерес "Манчестера" к Соболеву? Если "МЮ" будет кем-то интересоваться из России, то мне сразу же позвонят. Мне же никто не звонил, значит, им не интересуются", - цитирует Канчельскиса Sport24.ru.
По информации The Sun, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер добавил Соболева в список нападающих, которых клуб может попробовать приобрести уже в январе.
Андрей Канчельскис: мне никто звонил. Значит, "МЮ" Соболевым не интересуется
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