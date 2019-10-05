Александр Соболев: мной интересуется "Манчестер Юнайтед"? Такого не может быть

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев после победы над "Сочи" (2:0), в ворота которого он забил два гола, в эфире "Матч премьер" высказался об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед".

Фото: Крыльев Советов

"Да я уже визу делаю! Шучу, конечно. Думаю, это все желтая пресса. Такого не может быть", - сказал Соболев.



Соболев с 10 голами возглавил гонку бомбардиров чемпионата России.