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Александр Соболев: мной интересуется "Манчестер Юнайтед"? Такого не может быть

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев после победы над "Сочи" (2:0), в ворота которого он забил два гола, в эфире "Матч премьер" высказался об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед".
Фото: Крыльев Советов
"Да я уже визу делаю! Шучу, конечно. Думаю, это все желтая пресса. Такого не может быть", - сказал Соболев.

Соболев с 10 голами возглавил гонку бомбардиров чемпионата России.


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Теги: Соболев Крылья Советов Манчестер Юнайтед
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# Команда И О
1 Ливерпуль 7 21
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8 Вест Хэм 6 11
9 Кристал Пэлас 7 11
10 Манчестер Юнайтед 7 9
11 Бернли 7 9
12 Шеффилд Юнайтед 7 8
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20 Уотфорд 7 2
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# Команда И О
1 ЦСКА 11 25
...
8 Оренбург 12 14
9 Урал 11 14
10 Крылья Советов 12 14
11 Рубин 12 14
12 Спартак 11 14
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16 Тамбов 12 8
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