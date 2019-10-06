Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков высказался о состоянии "Краснодара" в преддверии матча 12-го тура РПЛ против "Спартака".
"Весь футбол "Краснодара" держится на Ари, в команде много травмированных. Ушел Перейра, лицо команды в центре поля. Остался Ари, он играет в старый краснодарский футбол, одно-два касания, другие под него подстраиваются.
Перспективы Мусаева? Ничего серьезного не произошло, все понимают, что может ситуация выправиться в лучшую сторону, когда вернутся травмированные", - цитирует Широкова "Матч ТВ".
Роман Широков: весь футбол "Краснодара" держится на Ари
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