- Впечатления положительные. Матч был тяжелый. Есть небольшое опустошение.
- У вас в каждом тайме было по одному опасному моменту, но мимо ворот. Почему в створ удары не идут?
- В первом тайме не было, во втором было два. Так получилось. Второй тайм, концовка, усталость.
- Насколько травма Смолова сказалась на игре?
- Не знаю насколько сказалась. Немного перестроились, вышел Миранчук. Никаких проблем не было.
- Почему матч получился сложным? "Арсенал" хорошо играл или погода сказалась?
- Все вместе. Первый тайм был хороший, а второй тяжелый. Играли по счету, больше от обороны. Мяч не держали, убегали в контратаку.
- Отсутствие Крыховяка как-то сказалось?
- Отсутствие любого игрока сказывается. Но мы выиграли. Команда из 11-ти человек состоит.
- Сегодня вы ближе к атаке играли. Насколько было непривычно?
- Мне говорили играть больше в середине. К тому же я уже играл на той позиции, никаких проблем не было.
Александр Коломейцев: матч с "Арсеналом" был тяжелый, есть небольшое опустошение (видео)
Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев прокомментировал победу над "Арсеналом" (2:1), передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.
Фото: Rusfootball.info
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