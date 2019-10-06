Александр Коломейцев: матч с "Арсеналом" был тяжелый, есть небольшое опустошение (видео)

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев прокомментировал победу над "Арсеналом" (2:1), передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.

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- Впечатления положительные. Матч был тяжелый. Есть небольшое опустошение.- В первом тайме не было, во втором было два. Так получилось. Второй тайм, концовка, усталость.- Не знаю насколько сказалась. Немного перестроились, вышел Миранчук. Никаких проблем не было.- Все вместе. Первый тайм был хороший, а второй тяжелый. Играли по счету, больше от обороны. Мяч не держали, убегали в контратаку.- Отсутствие любого игрока сказывается. Но мы выиграли. Команда из 11-ти человек состоит.- Мне говорили играть больше в середине. К тому же я уже играл на той позиции, никаких проблем не было.