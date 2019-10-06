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Александр Коломейцев: матч с "Арсеналом" был тяжелый, есть небольшое опустошение (видео)

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев прокомментировал победу над "Арсеналом" (2:1), передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.
Фото: Rusfootball.info
- Впечатления положительные. Матч был тяжелый. Есть небольшое опустошение.

- У вас в каждом тайме было по одному опасному моменту, но мимо ворот. Почему в створ удары не идут?

- В первом тайме не было, во втором было два. Так получилось. Второй тайм, концовка, усталость.



- Насколько травма Смолова сказалась на игре?

- Не знаю насколько сказалась. Немного перестроились, вышел Миранчук. Никаких проблем не было.

- Почему матч получился сложным? "Арсенал" хорошо играл или погода сказалась?

- Все вместе. Первый тайм был хороший, а второй тяжелый. Играли по счету, больше от обороны. Мяч не держали, убегали в контратаку.

- Отсутствие Крыховяка как-то сказалось?

- Отсутствие любого игрока сказывается. Но мы выиграли. Команда из 11-ти человек состоит.

- Сегодня вы ближе к атаке играли. Насколько было непривычно?

- Мне говорили играть больше в середине. К тому же я уже играл на той позиции, никаких проблем не было.


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Теги: Коломейцев Локомотив Арсенал Тула Rвидео
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