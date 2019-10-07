» » Победители с юга и оренбургские оптимизаторы. Сборная лучших игроков 12-го тура

Победители с юга и оренбургские оптимизаторы. Сборная лучших игроков 12-го тура

Роскошный Соболев, сделавший очередную победу «Крыльев», неудержимый Байрамян с двумя голами и ассистом и, конечно, парни Федотова, который снял второго московского тренера подряд.

Андрей Климович, «Оренбург»

Выстоял в ключевой момент игры против «Динамо». Отразил два удара подряд (били Морозов и Панченко), и почти тут же хозяева убежали в контратаку и заработали большинство. У бело-голубых были и другие моменты, но белорусский вратарь оставался надёжен.

Альтернатива: Егор Бабурин, «Ростов»

ЦСКА норовил вернуться в игру последние двадцать минут, но Бабурин пропустил только с пенальти, сделав до этого несколько отличных спасений.

Евгений Чернов, «Ростов»

Левому защитнику удалось выключить Фернандеса! Конечно, это слегка перебор, да и заключительную четверть матча Марио действовал так же свободно, как мы к этому привыкли, но обрусевшему бразильцу было очень тяжело против автора лучшего спасения этого сезона.


Сергей Терехов, «Оренбург»

Сделал результативную передачу на первый гол и вообще регулярно пощипывал московских противников с левого фланга: пусть Терехов играет теперь центрального защитника, здорово подключаться к атакам ему это не мешает.

Вилькер Анхель, «Ахмат»

Центральный защитник забил победный гол, а его команда не пропустила: какие тут ещё могут быть вопросы? Конечно, Беленов привёз, но как же забить мяч без ошибки соперника?


Бранислав Иванович, «Зенит»

Если оценивать игру защитника в плане разрушения, моментов у Екатеринбурга почти не было (только Шатова никто не держал). Но сербский футболист пошёл дальше: Иванович открыл счёт в матче и положил начало победе «Зенита».

Сергей Петров, «Краснодар»

Правый защитник был признан лучшим игроком встречи не только за победный гол, но и за отличные полтора часа на своём фланге. Преодолеть сопротивление оппонента по позиции Мирзов так и не смог.

Хорен Байрамян, «Ростов»

Здесь и объяснять ничего не требуется: два гола и голевая передача в центральной игре (всё же только здесь обе команды были из топ-5) этого тура.


Магомед Оздоев, «Зенит»

Организовал победный гол (не только забил, но и завёл довольно сложную атаку) вместе с Азмуном и вернул ему должок в виде голевой передачи на третий мяч питерской команды.

Зурико Давиташвили, «Рубин»

Автор настолько стильного гола должен попадать в сборную тура. Тем более штрафной, с которого Коновалов открыл счёт, заработал тоже он.


Александр Соболев, «Крылья Советов»

Форвард, которому сомнительные издания пророчат переезд в «МЮ» уже зимой, продолжает разрывать премьер-лигу. В игре против «Сочи» (прямой конкурент Самары между прочим) Соболев оформил дубль – и даже нет смысла вспоминать про незабитый пенальти.

Эдер, «Локомотив»

Забил первый гол «железнодорожников» в матче, а потом сделал передачу на Миранчука, который заработал пенальти. С таким Эдером можно пожить и без Фёдора Смолова.

Альтернатива: Ари, «Краснодар»

Был крайне полезен против «Спартака», но не забил. Зато сделал голевую передачу на Петрова.


Фото: РПЛ / Константин Рыбин



Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Краснодар Петров Ростов Байрамян Чернов Оренбург Терехов Климович Соболев Эдер Зенит Иванович Оздоев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Мартынович и Поляков вызваны в сборную Белоруссии на отборочные матчи Евро-2020
Карпин посмеялся над сравнением полузащитника "Ростова" Даниила Глебова с порноактером
«Интер» готов к борьбе за Скудетто, у «Ювентуса» появился мощный конкурент
Победители с юга и оренбургские оптимизаторы. Сборная лучших игроков 12-го тура
Василий Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про "Зенит" и империю зла 2
В Аргентине скончался выпавший с балкона футболист
"Арсенал" интересуется защитником "Вулверхэмптона" Боли
Руслан Пименов: перспективы Тедеско в "Спартаке" зависят от того, какой авторитет он заработает у игроков, некоторые из которых его ровесники 3
Кристиан Пулишич, перешедший в "Челси" летом, может попросить клуб отдать его в аренду в январе
"Бавария" летом бесплатно подпишет вратаря "Шальке" Нюбеля
Агент Чельцов рассказал, как Александр Ляказетт мог оказаться в "Зените"
Алексей Миранчук: для всех, кто переживал и поддерживал, спасибо! Обнял
В топ-5 европейских лиг остались 2 команды, не проигрывавшие в этом сезоне
Рональд Араухо – первый за 10 лет игрок "Барселоны", получивший красную в дебютном матче
Экс-полузащитник "Зенита" и "Крыльев" Молло собирается зимой вернуться в Россию 3
Леонардо Бонуччи: "Ювентус" был великолепен в матче с "Интером"
Валерий Карпин — о "Спартаке": генералом был, маршалом быть не хочу. Мне комфортно в "Ростове" 14
Александр Бубнов: "Спартак" может опуститься еще ниже 3
Вела — лучший снайпер регулярного сезона MLS, Ибрагимович — на втором месте
"Лос-Анджелес" выиграл регулярный сезон MLS
Лионель Месси — первый игрок в XXI веке, забивающий голы в Ла Лиге в 16 сезонах кряду
Эксперты оценили шансы "Спартака" вылететь в ФНЛ после пяти поражений подряд 1
"Краснодар" показал раздевалку команды после победы над "Спартаком" 1
Василий Конов: руководство "Спартака" молчит, а команда по-прежнему тонет 14
Артем Дзюба посоветовал арбитру матча "Урал" — "Зенит" научиться приемам из "Матрицы"
Лионель Месси забил 100-й гол за "Барселону" из-за пределов штрафной
Давид Де Хеа: я не понимаю, что происходит. Для меня это самый сложный период в "МЮ"
Сергей Кузнецов: когда "Спартак" проигрывает, оценка только негативная. Скоро руководство все объявит
Роман Широков: Гончаренко далеко не топ-тренер. ЦСКА при нем не прогрессирует 8
Денис Глушаков: подумываю открыть "Глушаковские бани". Вход для жен сделаю бесплатный! 2
Все новости