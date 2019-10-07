Победители с юга и оренбургские оптимизаторы. Сборная лучших игроков 12-го тура

Роскошный Соболев, сделавший очередную победу «Крыльев», неудержимый Байрамян с двумя голами и ассистом и, конечно, парни Федотова, который снял второго московского тренера подряд.Выстоял в ключевой момент игры против «Динамо». Отразил два удара подряд (били Морозов и Панченко), и почти тут же хозяева убежали в контратаку и заработали большинство. У бело-голубых были и другие моменты, но белорусский вратарь оставался надёжен.ЦСКА норовил вернуться в игру последние двадцать минут, но Бабурин пропустил только с пенальти, сделав до этого несколько отличных спасений.Левому защитнику удалось выключить Фернандеса! Конечно, это слегка перебор, да и заключительную четверть матча Марио действовал так же свободно, как мы к этому привыкли, но обрусевшему бразильцу было очень тяжело против автора лучшего спасения этого сезона.Сделал результативную передачу на первый гол и вообще регулярно пощипывал московских противников с левого фланга: пусть Терехов играет теперь центрального защитника, здорово подключаться к атакам ему это не мешает.Центральный защитник забил победный гол, а его команда не пропустила: какие тут ещё могут быть вопросы? Конечно, Беленов привёз, но как же забить мяч без ошибки соперника?



Бранислав Иванович, «Зенит»



Если оценивать игру защитника в плане разрушения, моментов у Екатеринбурга почти не было (только Шатова никто не держал). Но сербский футболист пошёл дальше: Иванович открыл счёт в матче и положил начало победе «Зенита».



Сергей Петров, «Краснодар»



Правый защитник был признан лучшим игроком встречи не только за победный гол, но и за отличные полтора часа на своём фланге. Преодолеть сопротивление оппонента по позиции Мирзов так и не смог.



Хорен Байрамян, «Ростов»



Здесь и объяснять ничего не требуется: два гола и голевая передача в центральной игре (всё же только здесь обе команды были из топ-5) этого тура.







Магомед Оздоев, «Зенит»



Организовал победный гол (не только забил, но и завёл довольно сложную атаку) вместе с Азмуном и вернул ему должок в виде голевой передачи на третий мяч питерской команды.



Зурико Давиташвили, «Рубин»



Автор настолько стильного гола должен попадать в сборную тура. Тем более штрафной, с которого Коновалов открыл счёт, заработал тоже он.







Александр Соболев, «Крылья Советов»



Форвард, которому сомнительные издания пророчат переезд в «МЮ» уже зимой, продолжает разрывать премьер-лигу. В игре против «Сочи» (прямой конкурент Самары между прочим) Соболев оформил дубль – и даже нет смысла вспоминать про незабитый пенальти.



Эдер, «Локомотив»



Забил первый гол «железнодорожников» в матче, а потом сделал передачу на Миранчука, который заработал пенальти. С таким Эдером можно пожить и без Фёдора Смолова.



Альтернатива: Ари, «Краснодар»



Был крайне полезен против «Спартака», но не забил. Зато сделал голевую передачу на Петрова.



