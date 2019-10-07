Д. Комбаров: не назвал бы Кононова мямлей, он мог накричать и "напихать"

Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров высказался о работе Олега Кононова в "Спартаке".

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— Главное — отсутствие результата. Плюс "Спартак" — это та команда, где давление болельщиков влияет на многие факторы. Это касается и решений руководства, и самого тренера. Не будь такого давления, возможно, Олег Георгиевич не подал бы в отставку. Но главное — это, конечно, результат.— Мямля? Я бы так не сказал. Дисциплину внутри коллектива Кононов поддерживал, всегда все было в нужных рамках. Да, Олег Георгиевич — человек интеллигентный, но иногда взрывался. Мог и накричать, и "напихать", это реально было.Болельщики иногда очень резко высказываются, и под влиянием толпы это все выражается в более грубой форме. Думаю, Кононов не заслужил такой жесткой критики, но фанаты — это другая сторона медали, другая сторона футбола, там все по-другому. Они могут выражать свое мнение, как хотят. Хотелось бы, чтобы это было в рамках приличия, но не всегда так получается.