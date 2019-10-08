Болельщики "Сочи" выбрали Карапетяна лучшим игроком команды в сентябре

Армянский нападающий "Сочи" Александр Карапетян был лучшим футболистом своей команды по мнению большинства болельщиков, принявших участие в опросе.Карапетян в сентябре принял участие в трёх матчах РПЛ и одном матче кубка России и забил один мяч. Он стал победным в выездной игре против "Динамо" (3:2).