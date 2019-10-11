Кандидат в президенты "Бешикташа" пообещал купить Соболева

Кандидат в президенты Ахмет Нур Чеби пообещал в случае назначения приобрести в клуб нападающего "Крыльев Советов" и сборной России Александра Соболева.

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Функционер, ранее занимавший пост вице-президента в строительной компании, готов задействовать свои связи в России, чтобы заполучить 22-летнего футболиста. Отмечается, что Чеби является большим поклонником таланта Александра и якобы уже согласовал многие вопросы, касающиеся потенциального перехода.Ранее сообщалось, что в услугах Соболева всерьёз заинтересован "Манчестер Юнайтед". Также, по информации СМИ, за его прогрессом следят лондонский "Арсенал" и дортмундская "Боруссия".В нынешнем сезоне Соболев забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи в 12 матчах Российской Премьер-Лиги. Он возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ. По системе "гол+пас" Соболев также является единоличным лидером в текущем розыгрыше Премьер-Лиги. Его контракт с самарским клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года.