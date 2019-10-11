Дегтярев: Газзаев может быть вновь востребован как тренер

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи прокомментировал информацию о том, что Валерий Газзаев разочаровался в депутатской деятельности и хочет вернуться к тренерской работе.

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