"Слухам верить — дело неблагодарное. Валерий Георгиевич работает заместителем председателя комитета. Он очень активный и результативный депутат, много выступает от трибуны в зале пленарных заседаний Госдумы, принимает участие в большом количестве мероприятий. Однако же он является самым титулованным клубным тренером современности, в его копилке Кубок УЕФА. Уверен, что он может быть вновь востребован в своей основной профессии", — заявил Дегтярев Sport24.
Ранее сообщалось, что 65-летний Газзаев хочет возглавить московское "Динамо".
Дегтярев: Газзаев может быть вновь востребован как тренер
Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи прокомментировал информацию о том, что Валерий Газзаев разочаровался в депутатской деятельности и хочет вернуться к тренерской работе.
Фото: РИА Новости
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