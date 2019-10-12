Тренер вратарей "Спартака" Тудор покинет команду

Тренер вратарей московского "Спартака" румын Даниэл Тудор в ближайшее время покинет команду.Ожидается, что в ближайшие дни на пост главного тренера красно-белых будет назначен Доменико Тедеско. В штабе 34-летнего немца будет другой специалист по вратарям.Тудор входит в тренерский штаб "Спартака" с 2018 года. В России он работает с 2013-го. Ранее Тудор был тренером вратарей в «Кубани», "Краснодаре", "Ахмате" и тульском "Арсенале".