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Тренер вратарей "Спартака" Тудор покинет команду

Тренер вратарей московского "Спартака" румын Даниэл Тудор в ближайшее время покинет команду.

Ожидается, что в ближайшие дни на пост главного тренера красно-белых будет назначен Доменико Тедеско. В штабе 34-летнего немца будет другой специалист по вратарям.

Тудор входит в тренерский штаб "Спартака" с 2018 года. В России он работает с 2013-го. Ранее Тудор был тренером вратарей в «Кубани», "Краснодаре", "Ахмате" и тульском "Арсенале".

Sport24.ru


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Теги: Тудор Спартак
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