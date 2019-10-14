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Кузнецов попрощался со "Спартаком" и не будет работать в штабе Тедеско

Тренер "Спартака" Сергей Кузнецов не будет работать в тренерском штабе будущего главного тренера Доменико Тедеско. Кузнецов попрощался с командой, утверждает Sport24.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
После отставки Олега Кононова исполняющим обязанности главного тренера был назначен Сергей Кузнецов. В "Спартаке" 37-летний тренер работал с 2018 года. Ранее сообщалось, что "Спартак" покинет и тренер вратарей Даниэл Тудор, который работает в России с 2013 года, а в московском клубе с 2018 года.

Ожидается, что "Спартак" будет готовиться к матчу 13-го тура РПЛ с "Рубином" уже под руководством Тедеско. Встреча состоится 19 октября.


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Теги: Кузнецов Спартак Тедеско
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