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Аджоев: время, проведенное в Туле, оставило у Дзюбы положительные эмоции

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев поделился впечатлениями от выхода сборной России в финальную часть Евро-2020.

"Естественно, все очень рады за нашу сборную, за ребят. Доставляют радость нам, создают и вызывают позитивные эмоции. Приятно отметить, что и тульский "Арсенал" вносит свой вклад в эти успехи. История Артема Дзюбы всем прекрасно известна. В Туле до сих пор гордятся, что один из лучших этапов своей карьеры Артем провел именно в "Арсенале". Любопытно, что в те дни, когда российская сборная готовилась к игре с Кипром, тульский "Арсенал" также проводил тренировочный сбор на базе в Новогорске. И Артем очень тепло общался с нашими ребятами, с неподдельным интересом наблюдал за тренировками "Арсенала". Было видно, что время, проведенное в Туле, оставило у него самые положительные эмоции, и он по-прежнему в дружеских отношениях со многими футболистами, тренерами нашего клуба. Это приятно и здорово.

Вчера в матче с Кипром удачно вышел на замену Зелимхан Бакаев, сделавший себе имя и получивший приглашение в главную команду страны во многом благодаря отличному выступлению в Туле в прошлом сезоне. Есть еще Максим Беляев, который также регулярно вызывается в сборную. Мы, кстати, не ограничиваемся первой командой. Например, летом главный тренер молодежки "Арсенала" Вадим Гаранин возглавил юношескую сборную России среди игроков 2005 года рождения. В конце октября под его руководством эта команда будет играть на международном турнире под эгидой УЕФА в Польше. А Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий буквально в эти дни находятся в расположении молодежной сборной России, которая борется за путевку на чемпионат Европы. Рассчитываем, что и в дальнейшем все, кто трудится и работает в системе нашего клуба, смогут реализовывать свой потенциал и помогать российским сборным командам", — сказал Аджоев в интервью Sport24.


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Теги: Аджоев Арсенал Тула Дзюба
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