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Немецкий журналист: Тедеско - умный тренер

Журналист немецкого издания Bild Марк Сикман, специализирующийся на "Шальке-04", поделился мнением о Доменико Тедеско, который с большой долей вероятности возглавит московский "Спартак".

"Тедеско — очень общительный и умный тренер. Его стиль тренировок может быть очень эмоциональным, но он всегда остается разумным. Он использует слова и язык тела, чтобы передать свои эмоции. К тому же он знает о футболе всё. Он молодой тренер, который отлично провёл первый год в "Шальке", а затем попал в очень сложную ситуацию. Тедеско, безусловно, очень талантливый тренер, который многому научился за последние месяцы. Доменико ставит игру со стабильной защитой, но которая позволяет играет в атакующий футбол.

Я не очень хорошо знаю "Спартак", но уверен, что у Тедеско и его нового клуба всё будет хорошо. Некоторые могут сказать, что Россия для него — шаг назад, но я думаю, что "Спартак" — большой клуб и это отличный вызов для любого тренера. Поэтому я не считаю, что он сделал шаг назад, возглавив московский клуб. Но даже если я окажусь неправ, иногда лучше сделать шаг назад, а затем сделать два шага вперёд", - цитирует Сикмана "Чемпионат.сом".


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Теги: Тедеско Спартак
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