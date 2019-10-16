— Чувствуете, что становитесь настоящей звездой РПЛ?
— Нет, я так совершенно не считаю, — сказал Шомуродов "Известиям".
— Что делает Валерий Карпин, чтобы у игроков не появилась звездная болезнь?
— Он часто в шутку может назвать тебя звездой. А вообще, наш главный тренер много разговаривает с нами. Карпин всегда знает, что нужно сказать игрокам. При этом никогда не давит на футболистов, и это позволяет чувствовать себя уверенно.
Шомуродов: Карпин часто в шутку называет звездой, но я себя таковой не считаю
Нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов признался, что не считает себя звездой Премьер-лиги, несмотря на то, что является на данный момент одним из лучших бомбардиров турнира. В 12 матчах Шомуродов забил 10 голов — столько же у форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева.
ФК "Ростов"
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