Шомуродов: Карпин часто в шутку называет звездой, но я себя таковой не считаю

Нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов признался, что не считает себя звездой Премьер-лиги, несмотря на то, что является на данный момент одним из лучших бомбардиров турнира. В 12 матчах Шомуродов забил 10 голов — столько же у форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева.

ФК "Ростов"