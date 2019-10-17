Семак: Шомуродов – открытие чемпионата

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова, забившего за 12 туров десять голов

Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"

- Эльдор Шомуродов? Он сейчас играет просто блестяще. Это касается и завершения, и движения, и работы на поле. Вообще, игроки атаки «Ростова» выполняют большой объём действий, направленных на то, чтобы игра команды была сбалансированной. Шомуродов – открытие чемпионата, хотя все видели, что это хороший игрок. Его игра радует болельщиков.



Состояние футболистов после выступлений за сборную? Травм нет. Конечно, это всегда проблема для тренера, потому что мы собрались только сегодня. У всех разные состояния, все играли по-разному. Это всегда проблема верно определить состояние игроков, переключиться с игр сборных, где всегда происходит эмоциональный всплеск, на матчи чемпионата.



У нас много дел, много интересных игр. Отдыхать некогда, так что должны быстро пройти этот этап.



- Как вам «Ростов»?



- Команда очень здорово играет в быстрых атаках, имеет квалифицированных исполнителей, которые могут завершить сами или сделать хорошую передачу. Соперник опасно действует при стандартах.



Мы прекрасно понимаем, что место «Ростова» и количество заработанных очков абсолютно заслужено. Команда играет на своих сильных качествах, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info