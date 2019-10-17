» » Семак: Шомуродов – открытие чемпионата

Семак: Шомуродов – открытие чемпионата

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова, забившего за 12 туров десять голов
Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
- Эльдор Шомуродов? Он сейчас играет просто блестяще. Это касается и завершения, и движения, и работы на поле. Вообще, игроки атаки «Ростова» выполняют большой объём действий, направленных на то, чтобы игра команды была сбалансированной. Шомуродов – открытие чемпионата, хотя все видели, что это хороший игрок. Его игра радует болельщиков.

Состояние футболистов после выступлений за сборную? Травм нет. Конечно, это всегда проблема для тренера, потому что мы собрались только сегодня. У всех разные состояния, все играли по-разному. Это всегда проблема верно определить состояние игроков, переключиться с игр сборных, где всегда происходит эмоциональный всплеск, на матчи чемпионата.

У нас много дел, много интересных игр. Отдыхать некогда, так что должны быстро пройти этот этап.

- Как вам «Ростов»?

- Команда очень здорово играет в быстрых атаках, имеет квалифицированных исполнителей, которые могут завершить сами или сделать хорошую передачу. Соперник опасно действует при стандартах.

Мы прекрасно понимаем, что место «Ростова» и количество заработанных очков абсолютно заслужено. Команда играет на своих сильных качествах, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Семак Шомуродов Зенит Ростов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Интер" рассматривает вариант с подписанием Дзюбы в январе
Аршавин рассказал, зачем поступил на магистерскую программу УЕФА по обучению менеджменту
В "Интере" считают, что "Локомотив" выкупит у миланцев права на Жоау Мариу
Месси рассказал о своих слабостях: шоколад и мороженое
Верратти: я лучше пропущу гол, чем выбью мяч неизвестно куда 1
Семак: рассчитывали, что Малком поможет осенью, но это жизнь, не получилось 3
Караваев: моя позиция? Где тренер скажет
Маттеус: Эриксен не тот игрок, который может помочь "Баварии"
Семак: Шомуродов – открытие чемпионата
Ибрагимович предложил свои услуги "Интеру" 1
Защитник "Краснодара" Скопинцев женился 2
Болельщики подарили Дзюбе бюст с его собственным изображением 9
Тедеско: в "Спартаке" у меня много советчиков 2
Матч Ла Лиги "Вильярреал" — "Атлетико" состоится в Майами 1
Тедеско — о скандале в "Спартаке" из-за лайков в инстаграме: соцсети — зло
Тедеско: Черчесов — легенда и отличный мужик! 9
Вратарь Кортнев снова тренируется с "Факелом"
Тедеско рассказал о первых днях в "Спартаке" 5
"Чайка" приняла участие в познавательно-развлекательной игре
В лазарет "Шинника" попали три футболиста
Капитан "Енисея" встретился с восьмиклассниками
Васин приступил к тренировкам в ЦСКА 2
Шомуродов: раньше 30 лет в чемпионат Китая не собираюсь переходить
В Китае появился стадион имени Ван дер Сара
"Я еще недостаточно говорю по-английски, но учусь". Аллегри — о возможном назначении в "МЮ"
Черчесов: на стадионе во время матча есть только 2 дебила — главные тренеры 4
Шомуродов: Карпин часто в шутку называет звездой, но я себя таковой не считаю 3
Ибрагимович: когда идет снег, я викинг. Когда тепло, я лев
Черышев включен в команду недели FIFA 20
Матч "Барселона" — "Реал" могут перенести на 18 декабря 1
Все новости