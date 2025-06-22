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Булыкин объяснил, почему Челестини - плохой выбор ЦСКА

Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение Фабио Челестини главным тренером ЦСКА.
Фото: Global Look Press
"Назначение Челестини — плохой выбор ЦСКА, но время покажет. Все-таки уровень футбола в Швейцарии не такой высокий, и лично для меня это не самый удачный выбор. Но руководству ЦСКА виднее, будем наблюдать за его работой", — цитирует Булыкина "РБ Спорт".

ЦСКА назначил Челестини новым главным тренером команды после ухода Марко Николича в греческий АЕК. Под руководством серба армейский клуб в минувшем сезоне завоевал Кубок России и стал обладателем бронзовых медалей РПЛ.

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