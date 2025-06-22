"Мне кажется, это однозначно было бы украшением лиги. Когда такие заслуженные люди работают, это очень хорошо. К сожалению, в нашем футболе они не всегда оказываются нужны", — сказал Мостовой Sport24.
С июня этого года Карпин возглавляет московское "Динамо", совмещая посты в сборной России и клубе. Весной тренер покинул "Ростов", сославшись на занятость в национальной команде.
В бытность футболистами Мостовой и Карпин вместе выступали за московский "Спартак" и "Сельту" из Виго.
Мостовой - о совместной работе с Карпиным: это стало бы украшением лиги
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможность работы с Валерием Карпиным.
Фото: РФС