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Мостовой - о совместной работе с Карпиным: это стало бы украшением лиги

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможность работы с Валерием Карпиным.
Фото: РФС
"Мне кажется, это однозначно было бы украшением лиги. Когда такие заслуженные люди работают, это очень хорошо. К сожалению, в нашем футболе они не всегда оказываются нужны", — сказал Мостовой Sport24.

С июня этого года Карпин возглавляет московское "Динамо", совмещая посты в сборной России и клубе. Весной тренер покинул "Ростов", сославшись на занятость в национальной команде.

В бытность футболистами Мостовой и Карпин вместе выступали за московский "Спартак" и "Сельту" из Виго.

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