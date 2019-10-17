Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич рассказал, что пока не готов возглавить "Динамо".
Ранее сообщалось, что Михневич является одним из главных кандидатов на должность главного тренера клуба.
"Как и любой тренер, я мечтаю однажды поработать за границей. Но на данный момент у меня есть конкретная задача от Польской футбольной федерации. Любые предложения я буду готов рассмотреть только после этого турнира", - цитирует Михневича Super Express.
Михневич: "Динамо"? Готов рассмотреть предложения только после молодежного Евро
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