Михневич: "Динамо"? Готов рассмотреть предложения только после молодежного Евро

Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич рассказал, что пока не готов возглавить "Динамо".



Ранее сообщалось, что Михневич является одним из главных кандидатов на должность главного тренера клуба.



"Как и любой тренер, я мечтаю однажды поработать за границей. Но на данный момент у меня есть конкретная задача от Польской футбольной федерации. Любые предложения я буду готов рассмотреть только после этого турнира", - цитирует Михневича Super Express.