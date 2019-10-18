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Шаронов: в начале сезона вокруг "Рубина" был ажиотаж. Может быть, мы оказались в зоне комфорта

Тренер "Рубина" Роман Шаронов высказал мнение о неудачном отрезке казанской команды, проигравшей пять матчей подряд.

"Неизвестно, когда на тебя оказывают больше давления: при победах или поражениях. Вроде бы в начале сезона давления не было, но на самом деле ведь то, что происходило вокруг "Рубина" — это тоже давление. Вокруг нас был ажиотаж. Думаю, это и повлияло. Может быть, мы оказались в зоне комфорта, до конца этого не осознавая.

Мы никогда не гадаем, как начнем, сколько очков наберем — это невозможно. Если проанализировать все игры, то они могли сложиться по-разному. Отрезками мы превосходили соперника, отрезками нас превосходили. Если взять 0:5 от "Зенита", то первый час игры не предвещал такого исхода. "Зенит" ничего нового не показал, мы были готовы к их игре, к их взаимодействиям. В первом тайме достаточно качественно играли и не сидели, старались выжимать соперника. Повлияло то, как мы среагировали на первый пропущенный гол", — отметил Шаронов, который прокомментировал мнение, что сначала никто не ожидал от "Рубина" такой игры, но потом команду изучили и стало сложнее.

"Не думаю, что это на сто процентов так, потому что все могло сложиться иначе и тогда вы говорили бы по-другому. Да, команда однозначно новая, и осталось не так много игроков с прошлого сезона. Сейчас идет стройка команды.Не оправдание, а факт: мы потеряли игроков центральной линии — Могилевца и Подберезкина. Когда они были, мы держали определенный уровень игры. Мы пытались играть без них так же, игроки делали все, что могли, но, к сожалению, мы не смогли компенсировать их потери. Они выдавали чуть больше качества по определенным факторам.

У клуба есть направление. Мы с Рустемом Саймановым [генеральный директор "Рубина"] часто говорим о футболе, он нас очень хорошо направляет. Именно направляет — это для нас очень важно. Мы все без слов понимаем, что "Рубин" должен побеждать и быть наверху. Наш штаб и команда нацелены только на это.

Нужно понимать, что шарахаться мы не будем. Мы выбрали путь и следуем ему. Мы постоянно что-то меняем, но не ключевые принципы. Конечно, мы всегда хотим улучшить игру, изучаем проблемы и ищем их решение. Тренеры не враги сами себе. Надо всегда быть в поиске и стабилизировать то, что получается, но точно не шарахаться", — сказал Шаронов в интервью "Спорт Бизнес Online".


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Теги: Рубин Шаронов
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