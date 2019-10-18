Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча РПЛ с "Рубином". Матч пройдет 19 октября в Москве и начнется в 16:30 мск.
"У них хорошие фланговые игроки, они много подают и рвутся в штрафную. 3-4 игрока постоянно ждут передач. Они агрессивны на подборах. Также оценю хорошую игру в переходах из обороны в атаку и наоборот.
Это не проблема, что в "Спартаке" нет больших нападающих. Мы адаптируемся под тех игроков, кто есть в наличии. В футбол можно играть 200 способами. Понятно, что у команд с большим нападающим на пару опций больше. Но мы провели уже пять тренировок и ищем оптимальные варианты.
Кто будет капитаном? У нас есть несколько кандидатов, определимся завтра утром", — передает слова Тедеско Sport24.
Тедеско: не проблема, что в "Спартаке" нет больших нападающих
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