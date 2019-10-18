» » Тедеско: не проблема, что в "Спартаке" нет больших нападающих

Тедеско: не проблема, что в "Спартаке" нет больших нападающих

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча РПЛ с "Рубином". Матч пройдет 19 октября в Москве и начнется в 16:30 мск.

"У них хорошие фланговые игроки, они много подают и рвутся в штрафную. 3-4 игрока постоянно ждут передач. Они агрессивны на подборах. Также оценю хорошую игру в переходах из обороны в атаку и наоборот.

Это не проблема, что в "Спартаке" нет больших нападающих. Мы адаптируемся под тех игроков, кто есть в наличии. В футбол можно играть 200 способами. Понятно, что у команд с большим нападающим на пару опций больше. Но мы провели уже пять тренировок и ищем оптимальные варианты.

Кто будет капитаном? У нас есть несколько кандидатов, определимся завтра утром", — передает слова Тедеско Sport24.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Тедеско Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

РФС назвал стоимость билетов на матч Сан-Марино - Россия
"Барселона" предложила перенести матч с "Реалом" на 18 декабря
Мошенники взломали телефон сотрудника "Уфы" и просили деньги от его имени
Сорокин: в "Рубине" хочу снова испытать эмоции, когда выходишь и рубишься за команду
Ташаев не сможет сыграть за "Рубин" в матче со "Спартаком" 1
Главный тренер сборной Армении подал в отставку
"Спартак" обыграл "Рубин" в молодежном первенстве
Сорокин: перед подписанием контракта с "Краснодаром" в "Рубине" заверили, что рассчитывают на меня
Каррера посетит матч "Ювентус" — "Локомотив"
Эль-Класико перенесли. Всё из-за каталонских протестов
Цорн: Тедеско попросил кабинет с видом на поле. Для "Спартака" это важно 5
Тедеско: не проблема, что в "Спартаке" нет больших нападающих 2
"Зенит" разгромил "Ростов" в молодежном первенстве
Южная Корея пожаловалась на КНДР после отборочного матча ЧМ-2022 1
Сорокин: Тедеско точно дал "Спартаку" эмоций. Игра будет тяжелой для "Рубина"
Тедеско — об обложке "СЭ": джокер — самая важная карта в колоде, считаю это комплиментом 5
Ахметов: хотелось бы продолжить свою карьеру так же, как Головин
Стадион "Волгоград Арена" перейдет в собственность региона до конца года
Дебют Тедеско и борьба за первую строчку. РПЛ возвращается
2000 фанатов "Аякса" просятся на матч клуба из четвертой лиги Англии 1
Матч "Барселона" — "Реал" отложен, решение о новой дате примут клубы
Валуев ответил агрессивному болельщику сборной Украины 5
Максименко: не знаю, как это объяснить, но спартаковский дух все-таки существует! 5
Агент сказал, что подарил Фергюсону часы "Ролекс" за договорной матч в Лиге чемпионов 4
"Ростов" — о Мамаеве: этому парню точно есть что сказать на поле 1
Ван Дейк: матч "МЮ" — "Ливерпуль" не является самым важным для нас
Максименко высказался о смене тренера в "Спартаке" 1
Болельщики "Спартака" — Федуну: мы хотим узнать условия передачи клуба 26
Лэмпарду не нравится идея увеличения количества матчей в Лиге чемпионов 1
Гаттузо перед увольнением просил "Милан" подписать Рибери
Все новости