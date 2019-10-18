Егор Титов поделился воспоминаниями о совместной работе с Массимо Каррерой в "Спартаке".
"Каким запомнился Каррера в роли тренера защитников? Мы работали вместе всего пару недель, он приехал в команду незадолго до проигрыша кипрскому клубу АЕК. Один из членов тренерского штаба увидел, как Каррера работает с защитниками, и испугался: "Он их умертвит. Первая же тренировка — без пауз, на рывках, в отбор, по дикой жаре". А сборы уже заканчивались. Но нет, вернулись в Россию, разгромили тульский "Арсенал" и уже потом напоролись на киприотов. Про Карреру многое рассказывали оставшиеся с ним в "Спартаке", но разглашать частные разговоры не хочу", — цитирует Титова "Матч ТВ".
Титов поделился воспоминаниями о совместной работе с Каррерой в "Спартаке": он их умертвит
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