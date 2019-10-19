"Арсенал", играя вдесятером, свел вничью матч с "Сочи" в молодежном первенстве

Молодежное первенство



13 тур



"Арсенал" - "Сочи" - 1:1

В матче 13-го тура молодежного первенства клубов РПЛ в Туле вничью сыграли "Арсенал" и "Сочи". Встреча завершилась со счетом 1:1.На 56-й минуте туляки остались вдесятером: с поля был удален Ярослав Гарастюк. Гости же получили право на пенальти, который реализовал Павел Коркин. Немотря на численное меньшинство, "Арсенал" сумел отыграться: за 10 минут до конца основного времени матча счет сравнял Тамерлан Мусаев.В таблице молодежного чемпионата России "Арсенал" (22 очка) занимает 6-е место, а "Сочи" (10) располагается на 14-й строчке.: Коркин, 58, Мусаев, 80.: Гарастюк, 56.