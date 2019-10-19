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"Арсенал", играя вдесятером, свел вничью матч с "Сочи" в молодежном первенстве

В матче 13-го тура молодежного первенства клубов РПЛ в Туле вничью сыграли "Арсенал" и "Сочи". Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 56-й минуте туляки остались вдесятером: с поля был удален Ярослав Гарастюк. Гости же получили право на пенальти, который реализовал Павел Коркин. Немотря на численное меньшинство, "Арсенал" сумел отыграться: за 10 минут до конца основного времени матча счет сравнял Тамерлан Мусаев.

В таблице молодежного чемпионата России "Арсенал" (22 очка) занимает 6-е место, а "Сочи" (10) располагается на 14-й строчке.

Молодежное первенство

13 тур

"Арсенал" - "Сочи" - 1:1


Голы: Коркин, 58, Мусаев, 80.

Удаление: Гарастюк, 56.


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Теги: Сочи Арсенал Тула Молодежное первенство
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