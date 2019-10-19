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3-кратный чемпион России недоволен самым дорогим игроком "Спартака": Тиль совершенно не старался

3-кратный чемпион России в составе "Спартака" Эдуард Мор выразил недовольство игрой полузащитника московской команды Гуса Тиля.

"Не проиграли — хорошо. Не выиграли — плохо. Сыграли на ноль — хорошо. Не забили — плохо. До этого много проигрывали, а теперь набрали одно очко — уже шаг вперед.

Состав был ожидаемым. Я и раньше говорил, что Мельгарехо достоин играть в стартовом составе. Также тренер сделал очень грамотные замены по ходу матча. Хотя я поменял бы Шюррле и Тиля еще в перерыве, так как они играли очень плохо. Тиль совершенно не старался и все терял. Шюррле старался, но тоже терял. Эти двое явно выпадали из игры. По сути, "Спартак" добавил как раз после замен, особенно с выходом Мирзова. После этого могли забивать и гол, и два. В целом игра не очень хорошая, но положительные сдвиги есть.

Мирзов сегодня реально был лучший, усилил игру. Думаю, дальше увидим его в составе. А Тилю и Шюррле, особенно Тилю, надо что-то с собой делать. Тиль — игрок молодой, но играет настолько без желания… Поэтому в первом тайме ничего и не получалось. Он играл на позиции, от которой должен идти весь креатив. А когда человек все теряет, команде приходится очень сложно.

Тиль может играть, я в него верю. Вопрос, почему он перестал играть и куда пропал огонь в его глазах. С этим нужно что-то делать. Он бездарно проводит игры", - цитирует Мора ФК "Спартак".


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Теги: Тиль Спартак Рубин
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